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Интервью с Анастасией Заворотнюк стоит 800 тысяч рублей 

СОК.медиа 11 часов назад
Интервью с Заворотнюк стоит 800 тысяч рублей
Фото: mk.ru
На сайте Starhit.ru время от времени появляются новости о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Недавно в редакцию пришло анонимное письмо, в котором некто неизвестный предлагает записать на видео интервью с актрисой.
«Я являюсь человеком, который имеет прямой доступ к ней, могу записать видео, как я задаю ей вопросы, которые вы мне напишете», — говорится в сообщении.
Источник утверждает, что это может быть последнее интервью артистки, поэтому оценивает его довольно дорого — 800 тысяч рублей.
Многие пытаются заработать на этой новости. Ранее некая работница медучреждения, где раньше лечилась Анастасия, готова была передать видеозапись и фотографии, на которых была Заворотнюк. После того, как информацию опубликовали в Интернете, экс-сотрудница клиники перестала выходить на связь.
Также некоторые люди утверждают, что видели, как Заворотнюк перевозили в другую больницу. Она была в косынке и больших солнцезащитных очках. Очевидцы уверяют, что актриса очень поправилась, а от былой красоты нет и следа.
Сейчас «няня Вика» будет наблюдаться в московском медцентре для восстановления тяжелобольных. Уже около года артистка борется с тяжелым заболеванием головного мозга — глиобластомой.
Предположительно, онкология развилась у Заворотнюк после процедуры ЭКО. Известно, что когда актриса готовилась к процедуре, прошла ряд медицинских обследований, в том числе и МРТ головного мозга. Тогда никаких опасений у врачей не возникло.
Ранее мы писали о том, что Стало известно, где сейчас находится Анастасия Заворотнюк
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк
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