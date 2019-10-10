Интервью с Заворотнюк стоит 800 тысяч рублей

Интервью с Анастасией Заворотнюк стоит 800 тысяч рублей

На сайте Starhit.ru время от времени появляются новости о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк . Недавно в редакцию пришло анонимное письмо, в котором некто неизвестный предлагает записать на видео интервью с актрисой.

«Я являюсь человеком, который имеет прямой доступ к ней, могу записать видео, как я задаю ей вопросы, которые вы мне напишете», — говорится в сообщении.

Источник утверждает, что это может быть последнее интервью артистки, поэтому оценивает его довольно дорого — 800 тысяч рублей.

Многие пытаются заработать на этой новости. Ранее некая работница медучреждения, где раньше лечилась Анастасия, готова была передать видеозапись и фотографии, на которых была Заворотнюк. После того, как информацию опубликовали в Интернете, экс-сотрудница клиники перестала выходить на связь.

Также некоторые люди утверждают, что видели, как Заворотнюк перевозили в другую больницу. Она была в косынке и больших солнцезащитных очках. Очевидцы уверяют, что актриса очень поправилась, а от былой красоты нет и следа.

Сейчас «няня Вика» будет наблюдаться в московском медцентре для восстановления тяжелобольных. Уже около года артистка борется с тяжелым заболеванием головного мозга — глиобластомой.

Предположительно, онкология развилась у Заворотнюк после процедуры ЭКО. Известно, что когда актриса готовилась к процедуре, прошла ряд медицинских обследований, в том числе и МРТ головного мозга. Тогда никаких опасений у врачей не возникло.

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