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Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк 

Teleprogramma.pro + ещё 8 8 часов назад
Аккаунт в поддержку Заворотнюк заблокирован
Фото: Teleprogramma.pro
Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram. Как сказал певец, он в очередной раз убедился, что россияне самые настоящие и отзывчивые.
Аккаунт в поддержку Заворотнюк заблокировали/https://www.instagram.com/stas_mihailoff/
Певец отметил, что чрезмерную активность на страничке посчитали накрученной. По его словам, предпринимаются все действия, чтобы восстановить страничку, на которую только за первые сутки подписалось огромное количество россиян.
больше по темеДочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержкуАнна выразила свою признательность в адрес музыканта.
«Не будем расстраиваться. Думаю, что самое страшное — это равнодушие. Будем надеяться, что аккаунт будет восстановлен. Спасибо вам за ваши добрые и отзывчивые сердца!» — заявил Стас Михайлов.
Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна выразила слова благодарности в адрес Стаса Михайлова, который одним из первых попросил россиян подписаться на аккаунт в поддержку актрисы. Именно там можно узнать всю достоверную информацию о ее здоровье.
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Женский форум
Звёзды , Другое , Стас Михайлов , Анастасия Заворотнюк
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