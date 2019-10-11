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Инна Михайлова перечислила тех, кто поддержал Заворотнюк в Сети 

Teleprogramma.pro 8 часов назад
Жена Михайлова назвала звезд, поддержавших Заворотнюк
Фото: Teleprogramma.pro
Супруга певца Стаса Михайлова в сторис Instagram перечислила всех, кто уже поддержал недавно созданный аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк. На нем будет размещена достоверная информация о звезде сериала «Моя прекрасная няня».
Инна Михайлова поддержала родных Заворотнюк/https://www.instagram.com/inamikhaylova/
Кроме супруга Инны Михайловой, который одним из первых попросил всех подписаться на аккаунт, в списке еще несколько звездных имен. Анастасию Заворотнюк поддержали певицы Зара, Наташа Королева, Анна Семенович, певцы Николай Басков и Эмин.
больше по темеСтас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку ЗаворотнюкПо словам музыканта, на страничке была замечена нездоровая активность.
Отметим, что супруг Инны Михайловой Стас вскоре после того, как на аккаунт стали подписываться сотни россиян, сообщил, что он рухнул. Администрация Instagram сочла подозрительным, что на него стали подписываться сотни жителей России. Сейчас, как он заверил, идут восстановительные работы.
Актриса Анастасия Заворотнюк, по слухам, борется с раком мозга. Пока родные официальных комментариев, подтверждающих этот факт, не давали.
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Звёзды , Стас Михайлов , Николай Басков , Анастасия Заворотнюк , Наташа Королева , Анна Семенович
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