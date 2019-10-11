Жена Михайлова назвала звезд, поддержавших Заворотнюк

Инна Михайлова перечислила тех, кто поддержал Заворотнюк в Сети

Супруга певца Стаса Михайлова в сторис Instagram перечислила всех, кто уже поддержал недавно созданный аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк . На нем будет размещена достоверная информация о звезде сериала «Моя прекрасная няня».

Инна Михайлова поддержала родных Заворотнюк/https://www.instagram.com/inamikhaylova/

больше по темеСтас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку ЗаворотнюкПо словам музыканта, на страничке была замечена нездоровая активность.

Отметим, что супруг Инны Михайловой Стас вскоре после того, как на аккаунт стали подписываться сотни россиян, сообщил, что он рухнул. Администрация Instagram сочла подозрительным, что на него стали подписываться сотни жителей России. Сейчас, как он заверил, идут восстановительные работы.

Актриса Анастасия Заворотнюк, по слухам, борется с раком мозга. Пока родные официальных комментариев, подтверждающих этот факт, не давали.