Стас Михайлов рассказал в своем Инстаграме, что страницу в поддержку Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, заблокировали.
По словам Михайлова, он в очередной раз убедился в том, какие россияне искренние и отзывчивые.
@stas_mihailoff
Музыкант подчеркнул, что чрезмерную активность на странице в поддержку актрисы посчитали накрученной. Сейчас делается все возможное для того, чтобы восстановить аккаунт. Только за первые сутки на него подписалось огромное количество россиян. Среди них есть и звезды: Зара, Наташа Королева, Анна Семенович, Николай Басков и Эмин.
Напомним, ранее "Рамблер" писал о том, какие процедуры, по мнению онколога", опасны для Заворотнюк.