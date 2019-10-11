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«Кровь из ушей»: Бузова ответила на критику в свой адрес 

Рамблер 5 часов назад
Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на критику своего творчества. Ответами артистки поделился журнал StarHit.
Так, например, одна из поклонниц певицы спросила, когда звезда завершит эстрадную карьеру:
"Когда петь перестанешь? Кровь из ушей уже".
На эти слова Бузова ответила благодарностью за то, что ее слушают "через силу":
"То есть вы меня через силу слушаете? Ну, это дорогого стоит. Благодарна хейтерам за то, что никогда не остаются безучастными и дают обратную связь. Ребята, спасибо, что так активно интересуетесь моей жизнью. Для любого артиста самое главное — вызывать эмоции у зрителя".
Напомним, ранее "Рамблер" писал о том, почему Бузова на самом деле несчастна.
Звёзды , Видео , Ольга Бузова , StarHit
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