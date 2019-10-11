«Кровь из ушей»: Бузова ответила на критику в свой адрес

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на критику своего творчества. Ответами артистки поделился журнал StarHit.

Так, например, одна из поклонниц певицы спросила, когда звезда завершит эстрадную карьеру:

"Когда петь перестанешь? Кровь из ушей уже".

На эти слова Бузова ответила благодарностью за то, что ее слушают "через силу":