Самые умные блондинки российского шоу-бизнеса

Кто сказал, что блондинка не может быть умной? Конечно, не исключено, что стереотипы и анекдоты о блондинках имеют некое основание. Но, как показывает практика, светлые волосы — это отличное алиби! И умные блондинки этим активно пользуются. Эти женщины успешны, знамениты на всю страну, и они блондинки (а вот натуральные или нет, — это уже другой вопрос).

ЭВЕЛИНА ХРОМЧЕНКО

Eva.ru

Эвелина Хромченко знакома всем женщинам в стране как самая сведущая в вопросах стиля и моды телеведущая. Окончила самый престижный университет страны — МГУ . На протяжении тринадцати лет журналистка занимала пост главного редактора в российском издании популярного журнала L'Officiel. Сотрудничала с программой «Взгляд» телекомпании «ВИD», являлась внештатным обозревателем моды во многих глянцевых изданиях. В 2010 году была признана одной из самых популярных телеведущих в стране. Сейчас ведет мастер-классы, посвященные моде и читает лекции в МГУ.

КСЕНИЯ СОБЧАК

Eva.ru

Ксения Собчак известна как радио— и телеведущая, общественный деятель, бизнесмен и политик. Ксения даже участвовала в выборах президента страны. Разносторонняя личность, не похожая ни на кого. Ксению можно ненавидеть или обожать, но отказать ей в уме нельзя точно. У нее блестящее образование, широкий кругозор и саркастический взгляд на жизнь. Чего стоит недавняя свадьба с Константином Богомоловым , которая подняла уровень стеба над стандартной церемонией на какой-то запредельный уровень.

ЛЕНА ЛЕТУЧАЯ

Eva.ru

Елена Летучая — самый популярный борец за чистоту. Лучший «Ревизорро» на телеканале «Пятница!» и гроза ресторанов, магазинов и гостиниц. На счету Летучей не только важные телепроекты, но и серьезные документальные фильмы и эко-проекты. Кто, если не Елена сможет донести до россиян мысль, что за экологию надо бороться?

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА

Eva.ru

Лера Кудрявцева родилась в семье научных сотрудников. Получила великолепное образование, окончила ГИТИС. Но несмотря на первые шаги в сторону эстрады, с 1995 года Лера крепко связана с телевидением. Эту блондинку любит вся страна за ее элегантный стиль, за чувство такта и умение искренне сопереживать. Лера является бессменной ведущей нескольких крупных музыкальных конкурсов, а еще она самая близкая людям телезвезда, которая и в социальной сети ответить может, и улыбкой порадует при встрече на улице. Словом, тут и мудрость, и женский ум. Кстати, Лера часто попадала в рейтинги самых умных блондинок России. Это явно неспроста.

ЛАРИСА ВЕРБИЦКАЯ

Eva.ru

Лариса Вербицкая — одна из самых узнаваемых блондинок в стране. Еще бы! Ведь именно с ее улыбки на протяжении нескольких десятков лет начиналось утро почти каждого россиянина. В школе она занималась изучением языков и активными видами спорта. Ее родители мечтали, что дочь окончит МГИМО , но судьба сложилась совершенно иначе, и мы этому безмерно рады. А еще Вербицкая — эталон элегантного возраста!

МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА

Eva.ru

Марию Кожевникову часто сравнивают с ее героиней Аллочкой из сериала «Универ». Но сама актриса признается, что эта роль далась ей с большим трудом. Кожевникова далека от наивности и всегда четко ставила перед собой цели, которые потом достигала. Кроме успешной карьеры в кинематографе, Мария также занимается политической и общественной деятельностью. В прошлом она депутат Госдумы , а сегодня заботливая жена и многодетная мать. В 2014 году попала в рейтинг «100 самых влиятельных женщин России».

ТАТЬЯНА НАВКА

Eva.ru

Прославленная спортсменка Татьяна Навка не раз приносила своей стране Олимпийское золото. Но с окончанием спортивной карьеры популярность светловолосой чемпионки не только не угасла, а разгорелась с новой силой. Многократное участие в телевизионных шоу, работа телеведущей и диктором, общественная деятельность, бизнес, ну и, конечно, громкое замужество. Муж фигуристки пресс-секретарь президента Дмитрий Песков как-то шутя признался, что жена зарабатывает больше, чем он.

ЯНА РУДКОВСКАЯ

Eva.ru