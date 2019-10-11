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Как выглядит и чем занимается Шура 

Рамблер 3 часа назад
Настоящая слава к Шуре пришла в начале "нулевых". Он поражал зрителей своим имиджем и эпатировал нарядами. Экстравагантного певца обсуждали все, кому интересна звездная жизнь. "Рамблер" узнал, чем сейчас занимается эпатажный артист.
Он прославился не только своим внешним видом, но и манерой исполнения песен. Дело в том, что у певца не было передних зубов, из-за чего он издавал необычные звуки. Большинство его популярных треков стали объектами пародий.
Шура пропал так же быстро, как и началась его популярность. Он объявился спустя шесть лет. В его внешности произошли значительные изменения: он набрал вес и вставил зубные протезы. На одном из телешоу он рассказал, где пропадал так долго. Оказалось, что певец был зависим от запрещенных веществ. Это не давало ему нормально жить: во время болезни он потратил более 2000 долларов, поэтому он лег в реабилитационную клинику. В то же время у него обнаружили онкологическое заболевание. По словам певца, ему делали операцию и курс химиотерапии. Период реабилитации длился четыре года.
@shuramedvedev
Он продолжал лечение, но оно давалось ему с трудом. Артист передвигался на инвалидной коляске, у него дрожали руки, и все это длилось на протяжении полутора лет. Шура заявил, что лечился в России и Швейцарии. Чтобы избавиться от недуга, ему потребовался миллион долларов.
Некоторое время он появлялся в различных телешоу: "Ты — суперстар!", "Один в один!". В 2011 году он вернулся к своей музыкальной карьере. С того момента он выпускает по 2-3 песни в год и снимает на них клипы. На одном из ток-шоу он заявил, что на данный момент его главная мечта — стать отцом.
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