Врачи начинают сомневаться в диагнозе Заворотнюк

Журналисты «Звезды» пообщались с врачом-онкологом, доктором медицинских наук Андреем Соколовым . Он сообщил, что ставить диагноз Анастасии Заворотнюк рано — слишком мало информации предоставлено о ее болезни.

То, что кто-то там сообщил, что у актрисы рак мозга, ничего не значит — это вообще собирательное понятие. У всех он проявляется по-разному. Есть масса факторов, которые позволяют подобрать то или иное лечение — первичность или вторичность новообразования, расположение опухоли, возраст пациента и так далее.

Нельзя утверждать, что Заворотнюк умирает, как и трудно определить, какое именно лечение ей назначили. Важно только то, что за жизнь артистки есть смысл бороться. Соколов утверждает, что если у человека есть хоть минимальная возможность побыть в сознании даже пару дней, то за нее нужно хвататься.