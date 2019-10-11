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Врачи начинают сомневаться в диагнозе Заворотнюк 

Вести Подмосковья 4 часа назад
Врачи начинают сомневаться в диагнозе Заворотнюк
Фото: Вести Подмосковья
Журналисты «Звезды» пообщались с врачом-онкологом, доктором медицинских наук Андреем Соколовым. Он сообщил, что ставить диагноз Анастасии Заворотнюк рано — слишком мало информации предоставлено о ее болезни.
То, что кто-то там сообщил, что у актрисы рак мозга, ничего не значит — это вообще собирательное понятие. У всех он проявляется по-разному. Есть масса факторов, которые позволяют подобрать то или иное лечение — первичность или вторичность новообразования, расположение опухоли, возраст пациента и так далее.
Нельзя утверждать, что Заворотнюк умирает, как и трудно определить, какое именно лечение ей назначили. Важно только то, что за жизнь артистки есть смысл бороться. Соколов утверждает, что если у человека есть хоть минимальная возможность побыть в сознании даже пару дней, то за нее нужно хвататься.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Андрей Соколов
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