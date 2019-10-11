Звездные мужчины, не справившиеся с ролью отца

Вечеринки вместо встреч с детьми, молодые любовницы — что еще увело звезд от счастья наблюдать за взросление наследников

Владимир Епифанцев

Развод селебритис редко обходится без скандалов, раздела имущества и определения прав на воспитание детей. В интервью журналу «Атмосфера» актриса Анастасия Веденская рассказала правду о бывшем муже, актере Владимире Епифанцеве.

«Володя расставил приоритеты таким образом, что дети в эту систему не вписываются, и, конечно же, они это прекрасно видят. Недавно мы смотрели фильм, там был главный герой — отец семейства. Орфей заплакал и сказал: «А у нас папа тоже был очень хорошим раньше». В эти моменты мне становится физически больно за детей». Веденская считает, что их дети — 11-летний Орфей и 14-летний Гордей — не могут приезжать в гости к папе, «снимающем комнату на территории завода».

Епифанцев — это не единственный публичный человек, который после расставания редко вспоминает о своих детях. WomanHit.ru расскажет о мужчинах, плохо исполняющих родительские обязанности.

Мел Гибсон

Голливудский актер сиял на Олимпе славы — все было хорошо, пока он не ушел от жены Робин к молодой любовнице. После рождения дочери Люсии брак Гибсон и Григорьевой трещал по швам: девушка подала в суд на актера за неадекватное агрессивное поведение, предоставив присяжным аудио записи брани Гибсона. Суд постановил выплатить девушке 750 тыс. долларов морального ущерба, предоставить жилье до достижения Люсией 18-летия и признать ее равным наследником на имущество вместе с другими семью детьми от первого брака.

Александр Кожевников

С хоккеистом Александром Кожевниковым дочь Мария не общалась с 12 лет — ровно с того момента, как родители развелись. Только по достижении совершеннолетия спортсмен решил напомнить о себе. Удивительно, что начинающая актриса быстро простила папу и забыла упущенные годы: «За эти несколько лет разлуки в моем сердце не поселились обиды, раздражения, претензии, а наоборот, пришло понимание, что родителей надо воспринимать и любить такими, какие они есть. Они даны Богом, как данность, как небо над головой или трава зеленая под ногами. Находить в них только плюсы и не замечать никаких минусов. И, наконец, любить, любить и еще раз любить!»

Вуди Аллен

Отношения Аллена и Фэрроу, длившиеся 12 лет, закончились весьма печально. Актриса обвинила режиссера в растлении ее приемной дочери от первого брака, узнав об их любовной связи с неофициальным отчимом. Общий сын пары Ронан тоже отказался общаться с Вуди, посчитав, что отец предал его и мать. Сам Аллен не обратил внимание на эти недопонимания и женился на 22-летней девушке, с которой живет до сих пор.