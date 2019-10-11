Медики сомневаются в диагнозе Заворотнюк

Доктор медицинских наук и врач-онколог Андрей Соколов заявил, что еще слишком рано ставить диагноз Анастасии Заворотнюк. Дело в том, что на данный момент слишком мало информации предоставлено о ее болезни.
По мнению эксперта, слухи о том, что у актрисы рак мозга — безосновательны, поскольку данное заболевание у всех проявляется по-разному. К тому же есть множество факторов, которые позволяют подобрать необходимое лечение, — первичность или вторичность новообразования, расположение опухоли, возраст пациента.
Соколов убежден: утверждать, что Заворотнюк умирает нельзя. Важно лишь то, что за жизнь артистки еще можно побороться, ведь если у человека есть минимальная возможность побыть в сознании хотя бы несколько дней, за нее нужно держаться.
Ранее "Рамблер" писал о том, что аккаунт в поддержку Заворотнюк был заблокирован из-за россиян.