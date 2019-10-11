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Бондарчук рассказала о пластических операциях 

Passion.ru 2 часа назад
Бондарчук рассказала о пластических операциях
Фото: Passion.ru
Модель ответила на многочисленные вопросы подписчиков.
Светлана Бондарчук восхищает своих поклонников неувядающей красотой, невероятной стройностью и жизнерадостностью. Многие из ее подписчиков не раз спрашивали, как она в свои 50 лет остается такой молодой и веселой. Модель и общественный деятель откровенно ответила на все вопросы и раскрыла свои секреты привлекательности.
Светлана не стала кривить душой и откровенно рассказала, что прибегает к услугам косметологов. Раз в неделю Бондарчук посещает СПА-салон, где ей делают скульптурирующий массаж (его она считает самой эффективной и безопасной процедурой) и массаж лица. Не стала модель отрицать и того, что для сохранения молодости делает уколы ботокса.
На вопрос, как она относится к пластическим операциям, Бондарчук ответила: «Пока никак. Без негатива».
Светлана Бондарчук занимается йогой и пилатесом и приобщила к этому своего любимого мужчину Сергея Харченко. Видеоролики с занятий она регулярно выкладывает в соцсети. Именно спорт она считает главным секретом сохранения отличной фигуры и стройности.
Светлана откровенно призналась, что очень любит фастфуд, ест и пьет все, что захочет. Единственное ограничение: она не добавляет в чай и кофе молоко. Один из подписчиков поинтересовался, есть ли у нее вредные привычки, в ответ Бондарчук опубликовала стакан красного вина с подписью: «Ну если это можно считать вредным».
Помогают в сохранении красоты и молодости Светланы Бондарчук витамины, которые она пьет каждый день. Раз в год она сдает анализы, чтобы быть в курсе состояния своего здоровья и скорректировать прием витаминов.
Бондарчук не раз попрекали тем, что она ведет неподобающе для своего возраста: часто показывает свое тело и все время танцует. Сама Светлана советует не думать о возрасте слишком серьезно, ведь это всего лишь цифры.
Подписчицы спросили у нее совета: что нужно делать, если настроение плохое, и какой образ подобрать, чтобы приободрить себя. «Наденьте элегантное платье, лодочки и накрасьте губы красной помадой. Взгляды мужчин поднимут настроение», — посоветовала Светлана Бондарчук. Сама она считает красоту важной для отношений, но только ее недостаточно.
«В чем вы черпаете вдохновение?», — просили ее поклонники. «В любви, дружбе, работе, путешествиях», — последовал ответ. Кстати, Светлана Бондарчук называет своей лучшей подругой Ренату Литвинову, с которой она дружит со школы, с 16 лет.
«В человеке все должно быть прекрасно», — подытожила разговор Светлана цитатой Чехова. «Вы красивая — и точка!», — заключили ее поклонники.
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Звёзды , Светлана Бондарчук , Сергей Харченко , Рената Литвинова
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