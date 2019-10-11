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Бабкина удивила подписчиков своим преображением 

WomanHit.ru 2 часа назад
Бабкина удивила подписчиков своим преображением
Фото: WomanHit.ru
Певица похвалилась результатом в соцсети.
На личной странице микроблога основательницы ансамбля «Русская песня» Надежды Бабкиной появилась серия коротких видео, где исполнительница продемонстрировала свой образ для съемок нового выпуска шоу «Модный приговор» — черное приталенное платье и необычный пестрый кардиган с кожаными рукавами и бахромой.
WomanHit.ru
«Утро началось с салона красоты, преобразилась и поехала на съемки с хорошим настроением!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),
— подписала она пост.
В кадре 69-летняя артистка предстала с эффектным макияжем и объемной укладкой. В комментариях множество пользователей соцсети выразили свой восторг помолодевшей певице. По мнению некоторых, звезда будто сбросила не один десяток лет.
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