Бабкина удивила подписчиков своим преображением

Певица похвалилась результатом в соцсети.

На личной странице микроблога основательницы ансамбля «Русская песня» Надежды Бабкиной появилась серия коротких видео, где исполнительница продемонстрировала свой образ для съемок нового выпуска шоу «Модный приговор» — черное приталенное платье и необычный пестрый кардиган с кожаными рукавами и бахромой.

WomanHit.ru

«Утро началось с салона красоты, преобразилась и поехала на съемки с хорошим настроением!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),

— подписала она пост.

В кадре 69-летняя артистка предстала с эффектным макияжем и объемной укладкой. В комментариях множество пользователей соцсети выразили свой восторг помолодевшей певице. По мнению некоторых, звезда будто сбросила не один десяток лет.