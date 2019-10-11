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«Об ЭКО не может быть и речи!» 

Eva.ru + ещё 2 1 час назад
«Об ЭКО не может быть и речи!»
Фото: Eva.ru
Эпатажный актер Никита Джигурда признался, что хотел бы стать отцом еще нескольких детей, но запрещает жене Марине Анисиной прибегать к процедуре искусственного оплодотворения из-за страха последствий. Недавний пример тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк слишком пугает.
Несмотря на эпатажный имидж, актер Никита Джигурда — примерный семьянин. Больше 10 лет его связывают отношения с фигуристкой Мариной Анисиной. Артист и спортсменка воспитывают двоих детей. Недавно Никита рассказал в интервью, что собирается устроить повторную свадьбу с Мариной и заново принести ей клятву верности. Церемония состоится в феврале в одном из замков Швейцарии. А пока Никита готовится к мероприятию, он признался, что хотел бы еще раз стать отцом, но пока его желанию не суждено осуществиться. По признанию актера, несколько месяцев назад Марина узнала о беременности, но из-за нервного перенапряжения у фигуристки случился выкидыш. Прибегать же к искусственному оплодотворению ни актер, ни его супруга не готовы из-за истории болезни Анастасии Заворотнюк. Несмотря на то что возникновение злокачественных опухолей напрямую не связывают с процедурой ЭКО, Никиту пугают печальные последствия искусственного оплодотворения у Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк.
«Естественно, ни о каких искусственных оплодотворениях не может быть и речи. И Маринка говорит: «Пожалей меня». А рисковать здоровьем Маринки, особенно после того, что произошло с Настей и Жанной, я не буду! Без этой женщины мне жизнь не мила!»
— эмоционально рассказал актер в интервью Пятому каналу.
При этом Никита не исключает возможности усыновления малыша или обращения к услугам суррогатной мамы.
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Звёзды , Другое , Никита Джигурда , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Марина Анисина
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