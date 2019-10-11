Звезды, которые выбирают молодых мужчин

Не каждая женщина может устоять перед юным красавцем.

В «Инстаграме» певицы появилось интригующее фото: в кадре Ани Лорак и Егор Глеб, саунд-продюсер известного музыкального лейбла. Поклонников, что и следовало ожидать, снимок растрогал, комментарии говорят сами за себя. Естественно, не обошлось и без хейтеров, которые не уверены в искренности чувств 26-летнего Егора к 40-летней Лорак.

После расставания с мужем, Ани Лорак готова к новым отношениям и, судя по всему, обрела счастье с Егором Глебом.

Не только взрослые статусные мужчины предпочитают молодых девушек, с которыми можно и в свет выйти, и похвастаться друзьям. Женщины, которые достигли много в карьере, также предпочитают партнеров помоложе. Мы расскажем о звездах, чьих молодых людей путают с их сыновьями.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

WomanHit.ru

Роман поп-принцессы и фитнес-тренера длится уже больше трех лет. Пара познакомилась на съемках клипа певицы, девушка оставила Сэму телефон, он не растерялся и перезвонил. С тех пор Бритни не может расстаться со своим молодым возлюбленным ни на минуту. Пара уже живет вместе в доме Бритни, однако речи о свадьбе еще не идет.

Лолита и Дмитрий Иванов

Лолита никогда не скрывала свою личную жизнь. Пятым мужем артистки стал спортсмен Дмитрий Иванов, в котором певица души не чает. По ее словам, объятия молодого мужа помогают ей в сложные минуты, когда хочется скрыться от всех проблем. В свою очередь, муж запрещает супруге слишком много работать, заботясь о ее здоровье.

Хайди Клум и Том Каулитц

WomanHit.ru

Вот уже больше двух лет пара Клум-Каулитц неразлучна. Том младше своей возлюбленной на 16 лет, однако разница в возрасте совершенно не заметна для пары: папарацци часто ловят звезд за проявлением нежности на различных мероприятиях и просто на улице. О свадьбе ничего не слышно, тем не менее помолвочное кольцо уже красуется на пальце модели.

Кейт Бекинсейл и Пит Дэвидсон

Бывший возлюбленный американской звезды Арианы Гранды после разрыва с певицей нашел утешение в объятиях английской актрисы. Кейт выглядит просто прекрасно, тем не менее в паре с 25-летним комиком они смотрелись довольно неестественно. Однако этот союз не продлился долго: из-за постоянного внимания со стороны папарацци в отношении к Питу Кейт решила разорвать отношения.