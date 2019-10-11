Как сложилась жизнь семьи Бодрова

Сергей Бодров был одним из самых значимых актеров России. Его игра в "Брате" поразила многих. После гибели у него осталась жена Светлана , дочь Ольга и сын Александр. "Рамблер" попытался узнать, как сейчас живет его семья.

Многие удивились тому, что у Бодрова есть семья, ведь он никогда не афишировал свои отношения и прятался со своей супругой от назойливых фотографов.

Светлана Бодрова/Facebook

В одном из интервью вдова актера призналась, что Бодров был и остался единственным мужчиной в ее жизни. Всех остальных поклонников она не принимала. В ее жизни их было достаточно: за ней пытались ухаживать и добропорядочные бизнесмены, и криминальные авторитеты. Некоторые предполагают, что она до сих пор не смогла смириться с утратой мужа и верит, что он еще жив.

Кроме того, Светлана не ведет светскую жизнь. Она не появляется на мероприятиях и ток-шоу. После гибели супруга она сосредоточилась на семье, и это единство помогло им пережить утрату. Сейчас она работает режиссером на телевидении, это она стала автором программы "Жди меня".

Дети Бодрова стали уже совсем взрослыми. Его дочь Ольга закончила школу и поступила в ГИТИС. Еще в школе она занималась музыкой и играла в театре. Сын Александр учится в школе, увлекается театром и спортом. Пока что мальчик не знает, кем хочет стать. Многие утверждают, что внешне он похож на своего отца.

@olyabodrova

Во всех интервью Светлана говорит, что гордится своими детьми. Они проводят очень много времени вместе, и это делает их ближе.