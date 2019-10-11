Семенович появилась на людях в костюме из секс-шопа

Певица Анна Семенович появилась на сцене театра в костюме из секс-шопа. Яркий и откровенный наряд морячки бывшая фигуристка примерила для съемок клипа к своей новой песне. Короткий наряд впечатлил не только присутствующих на съемке сотрудников, но и подписчиков Семенович. Верх наряда, как всегда, не скрыл объемных форм Анны, а полоски на воротничке лишь сделали на них акцент. Плиссированная же юбка кокетливо обнажила колени звезды. Ярким дополнением к красному платью стали лодочки на каблуках того же цвета, а также эротичные, кружевные, прозрачные чулки.

Teleprogramma.pro

Сама Семенович также не могла удержаться от интригующего комментария. Певица заявила, что намерена провести в этом наряде всю ночь. Компанию ей в этом составили коллеги по сцене, одетые в забавные тельняшки.

Отметим, что Анна нередко подчеркивает достоинства своей фигуры откровенными образами. Семенович гордится своей грудью, поэтому часто выбирает платья с декольте.