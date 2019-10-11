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Дочь Заворотнюк сообщила, где читать новости о здоровье ее матери 

Рамблер 26 минут назад
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в Instagram своей матери, что отныне на странице Анастасии она будет делиться новостями о ее здоровье. Девушка подчеркнула, что восстановить аккаунт, созданный в поддержку артистки, так и не удалось. Теперь страница заблокирована. Помимо этого Анна отметила:
«От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи в СМИ! Но, к сожалению, инстаграм-аккаунт заблокировали. Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день…».
Анна Заворотнюк также добавила, что безумно любит всех друзей, родных, близких и коллег, которые поддерживают их семью в этот непростой для нее период.
Напомним, ранее "Рамблер" писал о том, что аккаунт в поддержку Заворотнюк заблокирован из-за россиян.
Звёзды , Видео , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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