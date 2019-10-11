Заворотнюк находится в состоянии сопора

Стало известно о том, в каком состоянии сейчас находится актриса Анастасия Заворотнюк . Telegram-канал Mash сообщает, что у актрисы состояние сопора.

При этом состоянии больной не реагирует на обстановку и окружающих людей, не может отвечать на вопросы. Кроме того, пациент постоянно спит.

На данный момент Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться, а на все процедуры ее перевозят на специальных каталках. Кроме того, есть опасность того, что актриса заново впадет в кому. Врачи стараются не допустить возвращения этого состояния.

Как правило, из сопорного состояния больного удается вывести щипками, уколами и другими грубыми болевыми действиями. Так у него появляются мимические движения и реакция.