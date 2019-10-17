«Нужно подумать, прежде чем стать женой иностранца»

Жанна Бадоева: «Нужно сто раз подумать, перед тем как становиться женой иностранца»

Телеведущая Жанна Бадоева с февраля 2019 года ведет на Первом канале передачу «Жизнь других», посвященную путешествиям. О том, что нового она узнала, исследуя дальние страны, и почему одна из ее любимых столиц — Москва, Жанна рассказала «Вечерке».

— Жанна, вы давно работаете «в телевизоре». А что вам как зрителю нравится на российских каналах?

— Редко удается смотреть телевизор, в основном по вечерам. Иногда Урганта, Познера смотрю. Мне нравятся темы и манера ведения программ — у обоих.

— «Жизнь других» — это в первую очередь о быте, о привычках людей. Какой заморский обычай вам понравился больше всего?

— Не могу сказать, что какие-то обычаи запали в душу, потому что в каждой стране своя культура, некоторые вещи неуместны у нас…

— А что неуместно у нас?

— Например, что в Финляндии норма — знакомиться в бане, когда люди голые… У нас поход в баню возможен на этапе близких отношений, а они голыми познакомились, а потом могут пойти в кино. А в Японии родители могут принимать ванну с детьми, иногда до 14 лет — в этом нет ничего предосудительного. Когда я спросила почему, получила интересный ответ: потому что у них в повседневной жизни не приняты тактильные контакты. Ванна — единственное место, где семья может побыть вместе и поддержать близость.

— Из вашей программы я узнала, что в Корее женщины лежат в санатории 21 день после родов, отдыхают. Откуда взялся этот обычай?

— Они уже сами не помнят, он очень давний. Но убеждены, что после родов женщине полагается отдых. Это у нас женщина все время должна готовить, успевать по хозяйству и возиться с детьми — и после родов, и до.

— Тяжело вести передачу о путешествиях?

— Мне нравится. Я горю работой. С любимым делом я определилась еще на первом курсе, когда на телевидении было всего несколько программ о путешествиях. Все мои телепроекты были связаны с поездками, даже свадебное шоу «Жанна, пожени». Я покидала проекты не потому, что уставала от путешествий, а из-за того, что переставала видеть перспективу развития. Нужно расти в профессии. Устаешь, когда на месте топчешься.

— Как вы реагируете на хейтеров?

— Никак, это их работа. Когда люди пишут адекватную критику, прислушиваюсь. Но я настолько самокритична, со мной не сравнится ни один мой критик в сети.

— Правда, что из-за поступления в театральный институт у вас испортились отношения с первым мужем?

— Тогда у нас только родился ребенок, и муж привык, что я девять лет сидела дома, а тут вдруг решила уйти в свободное плавание. Он поставил мне условие: либо он, либо институт, но это не сработало. Я выбрала учебу.

— Уже более пяти лет вы живете в Италии. Ваш муж — итальянец. Но его зовут Василий…

— Он с десяти лет жил в Италии, переехал из Львова с родителями. Окончил консерваторию в Риме, занялся бизнесом, сейчас продюсирует мою программу.

— В одном из предыдущих интервью вы говорили, что не хотели замуж за итальянца. Почему?

— Не только за итальянца. Я бы вообще сто раз подумала, прежде чем выйти за мужчину другой культуры. У меня есть удачные примеры, когда подруги выходили за итальянцев, и все было хорошо. Но чаще всего парам из разных культур трудно договориться. Разное отношение к воспитанию детей, к финансам, к присутствию друзей и родственников. Итальянцы очень семейные, мама для них — святое.

Это культура, заложенная с детства. Мама в курсе всех ваших дел, даже твоя пластическая операция станет известна его маме одной из первых. Еще итальянцы не любят выбрасывать деньги на ветер, независимо от доходов. Новое платье, например, придется покупать самой, у мужа его не выпросишь. Едят по расписанию, не любят спешить и не высыпаться, щадят себя больше. И это — итальянцы, нация, очень на нас похожая!

— Как изменилась Москва за последние годы?

— Москву я обожаю. Из любой точки мира еду с удовольствием и чувствую восторг. Последний раз удалось взять подругу из Литвы, она не была здесь тридцать лет. Она просто ахнула! Во-первых, очень чисто, во-вторых, центр, архитектура, дороги — все просто красота. А какие рестораны! И театральная жизнь Москвы дорогого стоит. Мечтаю приехать так, чтобы полностью забить все дни театральными премьерами. В Италии тоже хожу, но редко. Там очень сильная опера, гастроли, но московская театральная жизнь ни с чем не сравнится.

Справка

Жанна Бадоева родилась в литовском городе Мажейкяй. Окончила строительный институт, но творческая натура взяла свое, и Жанна выучилась на режиссера в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения. Несколько лет преподавала и работала в программах на киевском телевидении. В 2011 году вместе с мужем Аланом Бадоевым стала ведущей телешоу «Орел и решка». Вместе с новым супругом и собственным продюсером Василием Мельничиным придумала идею программы «Жизнь других», которую сама воплощает на Первом канале. Воспитывает сына и дочь от двух браков.