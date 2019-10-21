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Петросян ради молодой возлюбленной истязает себя в зале трижды в неделю 

Teleprogramma.pro + ещё 2 2 часа назад
Ради возлюбленной Петросян истязает себя в зале
Фото: Teleprogramma.pro
Юморист Евгений Петросян в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что он три раза в неделю посещает спортзал. Сатирик качает мышцы. Все уверены, что это он делает, чтобы понравиться своей молодой возлюбленной, тридцатилетней помощнице Татьяне Брухуновой.
«Я хожу в тренажёрный зал 2-3 раза в неделю. Надо внимательно относиться к своему здоровью. Сейчас сумасшедшего графика в гастрольных выступлениях у меня нет. Но я считаю, что мы отдохнем на том свете, поэтому часто хожу в спортзал», — заявил юморист.
Как добавил Петросян, надо ценить каждый день своей жизни. «Мы живем — это уже радость. Утром проснулся — радость. Солнышко выглянуло — радость. Дождь пошел — помылся, радость. Нужно ценить хорошие моменты своей жизни. Мы порой не замечаем своего счастья. Оно рядом, а мы мимо прошли», — заметил сатирик.
Кстати, недавно в его жизни случилось радостное событие. Бывшая жена Елена Степаненко вернула ему личные вещи. «Нужно любить жизнь прежде всего. Надо хорошо относиться к людям и тогда они будут к тебе хорошо относиться», — философски порассуждал сатирик.
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Женский форум1
Звёзды , Елена Степаненко , Евгений Петросян , НТВ
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