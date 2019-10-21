Ради возлюбленной Петросян истязает себя в зале

Петросян ради молодой возлюбленной истязает себя в зале трижды в неделю

Юморист Евгений Петросян в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что он три раза в неделю посещает спортзал. Сатирик качает мышцы. Все уверены, что это он делает, чтобы понравиться своей молодой возлюбленной, тридцатилетней помощнице Татьяне Брухуновой.

«Я хожу в тренажёрный зал 2-3 раза в неделю. Надо внимательно относиться к своему здоровью. Сейчас сумасшедшего графика в гастрольных выступлениях у меня нет. Но я считаю, что мы отдохнем на том свете, поэтому часто хожу в спортзал», — заявил юморист.

Как добавил Петросян, надо ценить каждый день своей жизни. «Мы живем — это уже радость. Утром проснулся — радость. Солнышко выглянуло — радость. Дождь пошел — помылся, радость. Нужно ценить хорошие моменты своей жизни. Мы порой не замечаем своего счастья. Оно рядом, а мы мимо прошли», — заметил сатирик.