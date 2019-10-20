У Спиркиной во время отпуска чуть не умерла дочь

«Остаться в живых в Турции»: У актрисы Ольги Спиркиной во время отпуска чуть не умерла дочь

55-летняя российская актриса и телеведущая Ольга Спиркина решила устроить отпуск со своей 19-летней дочерью Марией. Они отправились в Турцию, но вместо радостного отдыха столкнулись с большими неприятностями, которые едва не привели к трагедии.

На второй день отдыха в пятизвёздночном отеле в Бельдиби дочь артистки заразилась кишечной инфекцией. Девушка мучилась от рвоты и диареи, а приобретённые в аптеке медикаменты не помогали.

Спиркина связалась со страховой компанией, но сотрудники ей советовали ждать и наблюдать за динамикой. Ольга понимала, что счёт идёт практически на минуты, поэтому буквально потребовала вызвать скорую помощь. Но в течение часа медбригада, обещанная страховой компанией, так и не приехала, в то время как Мария продолжала мучиться приступами рвоты и диареи. Благо, на помощь семье подоспели два турка с ресепшн, которые предложили свою помощь и даже отругали актрису за то, что она не обратилась к ним сразу.