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«Остаться в живых в Турции»: У актрисы Ольги Спиркиной во время отпуска чуть не умерла дочь 

Ovideo.ru 19 минут назад
У Спиркиной во время отпуска чуть не умерла дочь
Фото: Instagram
55-летняя российская актриса и телеведущая Ольга Спиркина решила устроить отпуск со своей 19-летней дочерью Марией. Они отправились в Турцию, но вместо радостного отдыха столкнулись с большими неприятностями, которые едва не привели к трагедии.
На второй день отдыха в пятизвёздночном отеле в Бельдиби дочь артистки заразилась кишечной инфекцией. Девушка мучилась от рвоты и диареи, а приобретённые в аптеке медикаменты не помогали.
Спиркина связалась со страховой компанией, но сотрудники ей советовали ждать и наблюдать за динамикой. Ольга понимала, что счёт идёт практически на минуты, поэтому буквально потребовала вызвать скорую помощь. Но в течение часа медбригада, обещанная страховой компанией, так и не приехала, в то время как Мария продолжала мучиться приступами рвоты и диареи. Благо, на помощь семье подоспели два турка с ресепшн, которые предложили свою помощь и даже отругали актрису за то, что она не обратилась к ним сразу.
"Теперь я знаю, нельзя тратить драгоценное время на переговоры со страховой. Вызывать скорую помощь и обращаться к врачу нужно сразу. Все выплаты потом обязана будет сделать страховая" — сделала вывод Ольга Спиркина.
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Женский форум
Звёзды , Ольга Спиркина
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