Замуж за блогера? Ольга Бузова появилась с кольцом на безымянном пальце

Певица и телеведущая Ольга Бузова , вероятно, скоро покинет ряды свободных барышень. По слухам, ее связывают отношения с известным блогером Давидом Манукяном. А на фото, опубликованном несколько часов назад, поклонники разглядели на безымянном пальце Ольги обручальное кольцо.

Несмотря на то что в эфире канала ТНТ Ольга Бузова ищет любовь в рамках проекта «План Б», поклонники знаменитости уверены — она обрела счастье с известным блогером Давидом Манукяном. Именно с ним Ольгу часто замечают в столице, Давид встречает девушку в аэропорту и сопровождает на съемках. А недавно блогера застали в ГУМе, выбирающим обручальное кольцо. Пока сама телеведущая никак не комментирует личную жизнь. Но поклонники предполагают, что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердце. Ведь на последних снимках Ольги подписчики разглядели новое кольцо на безымянном пальце. Видимо, предложение Давид сделал возлюбленной в Риме, где сейчас они оба находятся, судя по геолокации в Инстаграме.

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В Stories Ольга опубликовала утреннее фото, на котором запечатлена завернутой в одеяло, а ее безымянный палец украшает кольцо с массивным бриллиантом. Поклонники предположили, что Давид может появиться в шоу «План Б», чтобы завоевать сердце певицы. Другие уверены, что отношения с блогером начались после съемок проекта, на котором Ольга так и не смогла встретить достойного мужчину. Вероятно, об отношениях и грядущей свадьбе телеведущая не может заявить, пока не закончится показ шоу «План Б».