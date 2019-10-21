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Лена Миро высмеяла слова Татьяны Булановой 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Миро высмеяла Буланову в троллейбусе
Фото: Teleprogramma.pro
В недавнем интервью Татьяна Буланова рассказала о том, что ведет обычный образ жизни. К примеру, она сделала акцент на том, что мало ходит на модные мероприятия и ездит на общественном транспорте. Она добавила, что каждый может подойти и познакомиться с ней, и предположила, что свою судьбу может найти в троллейбусе.
Лена Миро в свойственной ей манере прокомментировала слова Булановой. Она заявила, что сегодня мало кто ценит творчество певицы, чей пик популярности пришелся на 90-е. Блогер высмеяла слова Татьяны о знакомствах в транспорте. Она напомнила о якобы популярном среди обеспеченных людей «хобби» — приобретать интимные услуги у знаменитостей.
Миро пошутила, что те, у кого есть деньги, могут найти себе «эскортницу из „Инстаграм“». Те же, у кого денег нет, по мнению блогера, могут познакомиться с Булановой в троллейбусе.
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Звёзды , Татьяна Буланова , Лена Миро
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