Басков провел 43-летие в отеле за 2,5 млн рублей

Басков привез маму на свое 43-летие в отель за 2,5 млн рублей

Популярном певцу Николаю Баскову исполнилось 43 года. Свой день рождения он отпраздновал в Монако, где провел время в номере пятизвездночного отеля, где сутки пребывания стоят 2,5 млн рублей в пересчете на российские деньги. Площадь номера — 500 кв м., вид из окна — на знаменитое казино в стиле ар нуво, украшающее Монако с начала XX века. Басков любит бывать в Монако и играть там в казино, певец сам рассказывал, как однажды выиграл там около 3 млн рублей. По его словам, он может и проиграть, однако не такие большие суммы, как можно было бы предполагать, учитывая его пристрастие к азартным играм.

Свой день рождения певец отпраздновал вместе с мамой. Его друг Филипп Кирковов не смог присоединиться к веселью из-за гастролей по стране, однако разместил в своем Инстаграм поздравительный ролик с совместными фотографиями с Басковым и музыкальным фоном с песней "Ибица", подписав:

"ИБИЦА! И БИТЬСЯ СЕРДЦЕ СТАЛО ЧАЩЕ! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МОЙ ДОРОГОЙ ДРУГ-НИКОЛАЙ @nikolaibaskov! ВКЛЮЧАЙ СВОЙ ЛАЛИЛАЛАЙ!"

По словам Киркорова, они с Басковым очень похожи во вкусах.

"Благодарю мой дорогой друг 💥💥💥стеснение пропало и градус повышен 😂💪🏻", -

ответил там же Басков.