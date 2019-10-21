«Я не хотела жить»: Рудковская в деталях вспомнила развод с Батуриным

Продюсер Яна Рудковская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что пережила самый тяжелый период своей жизни, когда разводилась с миллиардером Виктором Батуриным . Как она сказала, экс-супруг пообещал превратить ее жизнь в ад и слово сдержал. Она отметила, что муж не хотел отдавать ей детей, а это было для нее просто невыносимо.

«Я просто жить не хотела. Это был самый тяжелый период моей жизни. Я прошла с Батуриным 221 суд. Два года через адвокатов доказывала, что дети должны быть со мной. Лазила через заборы, чтобы их увидеть. Мои слезы не видел никто. Ни папа, ни мама, ни муж», — заявила Яна Рудковская.

Как сказала продюсер, история в итоге благополучно для нее завершилась. «Потом мужа арестовывают, детей отдают. Красивая история, прямо как в сказке», — заметила она.

Рудковская уверена, что дети для любой мамы самое важное в жизни.