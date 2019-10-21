Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Галкин и Харламов троллят Гузееву 

Рамблер 3 часа назад
Максим Галкин присоединился к троллингу телеведущей Ларисы Гузеевой, которым давно занимается в своем Инстаграм Гарик Харламов. Несколько часов назад Галкин разместил в своем аккаунте видеоролик, на котором ведущая тщетно пытается записать видеообращение к подписчикам.
@maxgalkinru
Гузеева сбивается и несколько раз начинает запись снова.
"@garikkharlamov! Как ты мог это пропустить? 😂" —
подписал под размещенным видеороликом Галкин. Многие комментаторы заметили, что действительно странно, что Гарик пропустил такую возможность посмеяться над Гузеевой. На что Харламов ответил:
"У тебя связи на первом сильнее)))"
Видеролик в блоге Галкина уже посмотрели около 950 тыс. человек. Многие подписчики уверены, что Галкин согласовал с Гузеевой публикацию смешной видеозаписи.
"Лариса лучшая, ведь знала ж что выложат, актриса", —
прокомментировала ролик одна из подписчиц Галкина.
Звёзды , Видео , Гарик Харламов , Лариса Гузеева , Максим Галкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как определить «винное лицо» у женщины
Как определить «винное лицо» у женщины1
Почему расстались Проклова и Янковский
Почему расстались Проклова и Янковский17
Как выглядит самая сексуальная азиатская балерина
Как выглядит самая сексуальная азиатская балерина7
Почему речная рыба опаснее морской
Почему речная рыба опаснее морской14
5 первых признаков беременности
5 первых признаков беременности
Видео
Продукты, замедляющие старение организма
03:23
Продукты, замедляющие старение организма
Еда
Сколько раз в месяц надо есть морковь
26:04
Сколько раз в месяц надо есть морковь
Еда
Почему речная рыба опаснее морской
26:00
Почему речная рыба опаснее морской
Еда
Как сейчас живет первая жена Константина Меладзе
02:29
Как сейчас живет первая жена Константина Меладзе
Звёзды
Звездные однолюбы, хранящие верность женам
03:54
Звездные однолюбы, хранящие верность женам
Любовь
Гузеева показала фото, на котором ее не узнать
03:15
Гузеева показала фото, на котором ее не узнать
Звёзды
5 признаков, что вам не надо разводиться
05:02
5 признаков, что вам не надо разводиться
Любовь
Что стало с семьей после смерти Кобзона
02:38
Что стало с семьей после смерти Кобзона
Звёзды
Чем пастеризованное молоко вредит здоровью
04:53
Чем пастеризованное молоко вредит здоровью
Еда
Знаменитые дети, разрушившие свои карьеры
11:10
Знаменитые дети, разрушившие свои карьеры
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение