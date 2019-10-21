Галкин и Харламов троллят Гузееву

@maxgalkinru

Гузеева сбивается и несколько раз начинает запись снова.

"@garikkharlamov! Как ты мог это пропустить? 😂" —

подписал под размещенным видеороликом Галкин. Многие комментаторы заметили, что действительно странно, что Гарик пропустил такую возможность посмеяться над Гузеевой. На что Харламов ответил:

"У тебя связи на первом сильнее)))"

Видеролик в блоге Галкина уже посмотрели около 950 тыс. человек. Многие подписчики уверены, что Галкин согласовал с Гузеевой публикацию смешной видеозаписи.

"Лариса лучшая, ведь знала ж что выложат, актриса", —

прокомментировала ролик одна из подписчиц Галкина.