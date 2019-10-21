Максим Галкин присоединился к троллингу телеведущей Ларисы Гузеевой, которым давно занимается в своем Инстаграм Гарик Харламов. Несколько часов назад Галкин разместил в своем аккаунте видеоролик, на котором ведущая тщетно пытается записать видеообращение к подписчикам.
@maxgalkinru
Гузеева сбивается и несколько раз начинает запись снова.
"@garikkharlamov! Как ты мог это пропустить? 😂" —
подписал под размещенным видеороликом Галкин. Многие комментаторы заметили, что действительно странно, что Гарик пропустил такую возможность посмеяться над Гузеевой. На что Харламов ответил:
"У тебя связи на первом сильнее)))"
Видеролик в блоге Галкина уже посмотрели около 950 тыс. человек. Многие подписчики уверены, что Галкин согласовал с Гузеевой публикацию смешной видеозаписи.
"Лариса лучшая, ведь знала ж что выложат, актриса", —
прокомментировала ролик одна из подписчиц Галкина.