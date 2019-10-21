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Сын Наташи Королевой расстался с неверной возлюбленной 

WomanHit.ru + ещё 5 4 часа назад
Сын Королевой расстался с неверной возлюбленной
Фото: @slugina_64
Пара встречалась около полугода..
На днях в Сети заговорили о расставании сына Наташи Королевой и Сергея Глушко, 17-летнего Архипа, с 24-летней экс-участницей «ДОМа−2» Марией Слугиной. По словам близкой подруги пары, девушка продолжала встречаться с богатыми мужчинами, даже находясь в отношениях. В обмен на интим она получала от них авто, возможность бесплатно заниматься спортом и путешествовать, передает «СтарХит».
Однако парень и даже его мама знали о сомнительных способах ее заработка, но юноша прощал девушку из-за сильных чувств. Расстаться он решил, лишь когда сам поймал избранницу на откровенном вранье. Их союз просуществовал около полугода. Зла на Марию он не держит и уже вовсю ищет новую любовь на сайтах знакомств. По словам подруги, Архипу нравятся опытные девушки, умеющие поддержать беседу и легкие на подъем.
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Звёзды , Другое , Мария Слугина , Наташа Королева , Сергей Глушко , StarHit
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