Сын Королевой расстался с неверной возлюбленной

Сын Наташи Королевой расстался с неверной возлюбленной

Пара встречалась около полугода..

На днях в Сети заговорили о расставании сына Наташи Королевой Сергея Глушко , 17-летнего Архипа, с 24-летней экс-участницей «ДОМа−2» Марией Слугиной . По словам близкой подруги пары, девушка продолжала встречаться с богатыми мужчинами, даже находясь в отношениях. В обмен на интим она получала от них авто, возможность бесплатно заниматься спортом и путешествовать, передает «СтарХит».

Однако парень и даже его мама знали о сомнительных способах ее заработка, но юноша прощал девушку из-за сильных чувств. Расстаться он решил, лишь когда сам поймал избранницу на откровенном вранье. Их союз просуществовал около полугода. Зла на Марию он не держит и уже вовсю ищет новую любовь на сайтах знакомств. По словам подруги, Архипу нравятся опытные девушки, умеющие поддержать беседу и легкие на подъем.