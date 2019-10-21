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Миро зло прокомментировала искреннее интервью Булановой 

Рамблер 2 часа назад
Певица Татьяна Буланова в недавнем интервью сообщила поклонникам, что ведет обычный образ жизни, пользуется общественным транспортом и редко посещает модные мероприятия. Она сказала, что одинока, и что любой может подойти и поговорить с ней. Певица даже предположила, что может однажды найти свою судьбу в обычном троллейбусе.
"По тусовкам хожу мало. Может, найду свою судьбу в троллейбусе? А почему нет? Я простая, добрая — не бойтесь, никого не пошлю. Подходите знакомиться!"—
сказала певица. Известная своими ядовитыми высказываниями блогер Лена Миро отреагировала на это в свойственной ей грубой манере. Она сказала, что творчество Булановой осталось в 90-х годах, и сегодня его мало кто ценит. Также она напомнила о якобы популярном среди обеспеченных людей развлечении — приобретать у звезд интимные услуги. Далее Миро занялась спекуляциями на эту тему.
"Есть деньги? Заказываешь эскортницу из Инстаграма с миллионом ботов в подписчиках. Нет денег, а хочешь быть в тренде? Садишься в троллейбус и знакомишься с Таней! Зато будет потом, что обсудить в пивнушке или похвастаться лет через десять в доме для престарелых. ", —
написала блогер, построившая свою карьеру и известность на публичном выражении ненависти к "жирным" людям.
Ранее "Рамблер" писал о том, как мать Андрея Миронова забрала наследство у его вдовы.
Женский форум37
Звёзды , Видео , Татьяна Буланова , Лена Миро , Андрей Миронов
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