Бандурину не хватает денег на строительство дома

Николаю Бандурину не хватает три миллиона рублей на строительство дома

Артист Николай Бандурин , у которого около года назад сгорел шикарный дом, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что ему нужно еще три миллиона рублей, чтобы завершить строительство нового особняка. Сейчас звезды эстрады, в частности, Евгений Петросян устраивают концерты. Вырученные деньги они отдают Бандурину, который сводит концы с концами.

«Дом строится скорее не по кирпичику, а по бревнышку. По брусику. Скоро в дом проведу отопление, электричество. Нужно еще миллиона три, чтобы полностью завершить строительство», — заметил Бандурин.

Как сказал актер, в этот раз он будет очень внимательно проверять работу строителей. Прежний дом сгорел из-за короткого замыкания. Повышенное внимание Бандурин уделит электропроводке.

При этом новый дом снова будет деревянным. Актер отмечает, что в деревянном строении даже дышится по-другому. В приметы актер не верит. Он считает, что новый особняк не сгорит, потому что два раза снаряд в одну воронку не падает.