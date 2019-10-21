40-летняя звезда «Универа» поразила фото без макияжа

40-летняя звезда сериала «Универ» поразила поклонников снимком без макияжа

40-летняя звезда популярного сериала "Универ" Валентина Рубцова поразила своих поклонников селфи без макияжа. Многие заметили, что известная актриса за последние годы совершенно не изменилась.

Валентина доказала, что даже на пятом десятке можно выглядеть юной и свежей. Фолловеры подчеркнули, что никогда бы не дали женщине больше 30 лет.

убцова ранее призналась, что регулярно занимается спортом и правильно питается, чтобы поддерживать себя в форме. Актриса начинает свой день со стакана теплой воды. После этого она делает полуторачасовую зарядку, а затем снова пьет воду. На завтрак Валентина любит есть кашу.