Тодоренко встретила своего двойника в Италии и сделала с ним фото

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 20 Окт 2019 в 2:50 PDT Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram забавную историю, которая случилась с ней во время поездки в Италию. На фотографии, сделанной в городке Сирмионе на озере Гарда, Регина присела на край ограждения на мосту и увидела поразительно похожую на нее девочку, не упустив возможность сделать с ней снимок.

Как объяснила Тодоренко, фото сделано не случайно. Оказалось, что девочка, проходившая мимо, очень напомнила ей саму себя.

«Не бывает таких похожих людей, либо все мы — родственники на планете, либо когда-то в 15 лет, сама того не зная, я родила»,

— поразилась Регина.

Ведущая добавила, что постеснялась фотографировать девочку с лицом. Она подчеркнула, что в Европе это не приветствуется законом и полицией.

«Надеюсь, со спины вы увидите сходство»,

— понадеялась Тодоренко.