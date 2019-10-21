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Тодоренко встретила своего двойника в Италии и сделала с ним фото 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Тодоренко встретила своего двойника
Фото: Teleprogramma.pro
Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram забавную историю, которая случилась с ней во время поездки в Италию. На фотографии, сделанной в городке Сирмионе на озере Гарда, Регина присела на край ограждения на мосту и увидела поразительно похожую на нее девочку, не упустив возможность сделать с ней снимок.
Как объяснила Тодоренко, фото сделано не случайно. Оказалось, что девочка, проходившая мимо, очень напомнила ей саму себя.
«Не бывает таких похожих людей, либо все мы — родственники на планете, либо когда-то в 15 лет, сама того не зная, я родила»,
— поразилась Регина.
Ведущая добавила, что постеснялась фотографировать девочку с лицом. Она подчеркнула, что в Европе это не приветствуется законом и полицией.
«Надеюсь, со спины вы увидите сходство»,
— понадеялась Тодоренко.
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Женский форум
Звёзды , Регина Тодоренко
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