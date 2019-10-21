50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась прессом

50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась рельефным прессом

Хотя осенью особенно сильно хочется заедать хандру булочками с корицей, а черный кофе заменить на латте с пышной пенкой, "противоядие" этим углеводным искушениям есть — и это Инстаграм-аккаунт Дженнифер Лопес . Дива регулярно мотивирует подписчиков своими красочными фото и в 50 лет может похвастаться точеной фигурой.

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И хвастается: несколько часов назад Дженнифер опубликовала фото в ленте и в сториз, на которых она позирует в облегающей экипировке для фитнеса. Чтобы еще эффектнее подчеркнуть свой рельефный пресс, Лопес решила запечатлеть себя в кроп-топе, ну а нам теперь "мучной" соблазн не грозит: с такой музой — только спортзал, только хардкор!