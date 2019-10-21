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Звезда «Дома-2» Ольга Сокол потеряла зрение 

Russianshowbiz.info 24 минуты назад
Звезда «Дома-2» потеряла зрение
Фото: Russianshowbiz.info
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сокол пожаловалась на хронические проблемы со зрением и страх перед визитом к врачу.
После ухода с телепроекта Ольга занялась бизнесом, открыв ресторан в Краснодаре. Но семейное счастье омрачили проблемы в связи с потерей зрения. Сокол рассказала, что ослепла на правый глаз из-за сильного отслоения сетчатки. После первого хирургического вмешательства зрение сначала восстановилось, а затем резко пропало вновь. Теперь Ольга снова почти ничего не видит правым глазом и настраивается на повторную операцию.
«Знаю, что нужно обратиться к врачу, пройти обследования, но боюсь»,
— призналась Сокол.
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