Звезда «Дома-2» потеряла зрение

Звезда «Дома-2» Ольга Сокол потеряла зрение

Экс-участница «Дома-2» Ольга Сокол пожаловалась на хронические проблемы со зрением и страх перед визитом к врачу.

После ухода с телепроекта Ольга занялась бизнесом, открыв ресторан в Краснодаре. Но семейное счастье омрачили проблемы в связи с потерей зрения. Сокол рассказала, что ослепла на правый глаз из-за сильного отслоения сетчатки. После первого хирургического вмешательства зрение сначала восстановилось, а затем резко пропало вновь. Теперь Ольга снова почти ничего не видит правым глазом и настраивается на повторную операцию.

«Знаю, что нужно обратиться к врачу, пройти обследования, но боюсь»,

— призналась Сокол.