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«Совсем другое лицо»: Бабкину критикуют за фотошоп 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Надежда Бабкина в свои 69 лет не боится экспериментировать с имиджем. Более того, если на сцене ее привыкли видеть в народных костюмах, то в обычной жизни артистка одевается не хуже многих модниц. Несмотря на столь зрелый возраст, она может позволить себе и платье, и яркий макияж. Не удивительно, что певица смогла завоевать любовь молодого возлюбленного Евгения Гора. Не так давно она заявила, что у них в отношениях начался новый виток.
Бабкина не только выступает на сцене, заботится о внуках, но и выступает экспертом в передаче «Модный приговор». На днях перед съемками артистка сделала новую прическу, чтобы преобразиться. Волосы ей укоротили и завили в кудри. А на новом фото звезда предстала в черном силуэтном платье и необычном кардигане с кожаными рукавами и бахромой. Образ она завершила ботинками на шнуровке.
«Понедельник день не тяжелый! Красоту навела в «Долорес», и радостная поехала на репетицию. Готовим премьеру «12 стульев», ждём вас у нас в театре!», — написала Надежда Георгиевна.
@ngbabkina
Однако поклонники отметили, что едва узнали артистку на фото. Они раскритиковали ее за использование фотошопа. Другие все же признались, что бабкина стала выглядеть моложе, но они не знаю, это произошло благодаря имиджу или современным компьютерным технологиям. «Зачем столько фотошопа?», «Это не Бабкина, фотошоп», «Надежда, вы прям — девочка. Помолодели на 20 лет», «Не узнаю вас, совсем другое лицо», «Такая красивая женщина — и столько фильтров», — стали комментировать пост подписчики.
Пока певица не ответила на колкости злопыхателей. Не исключено, что она стала выглядеть моложе благодаря правильному макияжу и профессиональной укладке волос.
А вам понравился образ Бабкиной?
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Звёзды , Видео , Надежда Бабкина
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