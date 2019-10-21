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«Убивают и калечат»: Елена Летучая рассказала о роковом «уколе красоты» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Елена Летучая нередко делится в своем микроблоге поучительными историями о недобросовестных специалистах. На этот раз речь зашла о косметологии. Летучая рассказала историю девушки по имени Элина Бабичева. Как следует из рассказала Елены, она регулярно обращалась к косметологу ради «уколов красоты». Очередная такая процедура привела к тому, что сердце 29-летней Элины остановилось из-за анафилактического шока.
По словам Летучей, косметолог Юлия Качан свою вину не признает, настаивая, что в тот день делала только массаж лица. Тем не менее, женщине было предъявлено обвинение. Как выяснилось позднее, у косметолога не было медицинского образования. Тем не менее, в течение двух лет она оказывала косметологические услуги в частном кабинете, в том числе те самые «уколы красоты» — инъекции ботокса. Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы.
Летучая попросила подписчиков поддержать ее и распространить информацию о мошенниках. По ее словам, они «убивают и калечат» людей.
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Звёзды , Видео , Елена Летучая , Элина Бабичева
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