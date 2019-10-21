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Ни грамма стыда: как звезды предаются страсти в публичных местах 

WomanHit.ru 53 минуты назад
Звезды, решившиеся на секс в публичных местах
Фото: @KHLOEKARDASHIAN
Кто из артистов не может обуздать свою природу.
Многие артисты настолько любят секс, что им все равно — где, когда и как. Так на днях популярная российская актриса не смогла сдержаться и попала в неприятную ситуацию на дороге, и оказывается, многие селебритис теряют голову от страсти в самом неподходящем месте.

Хлои Кардашьян

Светская львица не боится осуждающих взглядов своих сотрудников, поэтому совершенно не стесняется их присутствия, когда ей приспичит уединиться с очередным возлюбленным на борту своего личного лайнера. Справедливости ради, все происходит в кабинке туалета, однако все находящиеся на борту прекрасно знают, что происходит. Девушку однозначно нельзя назвать скромницей.

Дрю Бэрримор

Тяга к высокому искусству — прекрасно. Все мы знаем, как долго может длиться опера, вот и Бэрримор со своим возлюбленным утомилась от долгого представления, переместившись в туалет концертного зала. К слову, пара отлучалась примерно три раза за все время, пока на сцене артисты давали классику.

Джейк Джилленхол

Еще во времена, когда Джейк встречался с Кирстен Данст, Джилленхол увлекался интимными экспериментами. Где только не ловили парочку: в машине, в море и, конечно, в туалетах общественных заведений.
От секса в коридоре отеля звезд остановил страх быть выселенными.

Хью Грант

Неприятная ситуация произошла в далеки× 90-х, когда актера поймали с поличным: Грант предавался плотским утехам с проституткой в собственном автомобиле. Скандал разошелся по всем СМИ, актеру грозил реальный срок за непристойное поведение в общественном месте. Хью пытался оправдаться невменяемым состоянием, однако та самая «ночная бабаочка» рассказала более правдоподобную историю — актер сам признался ей, что всегда мечтал заняться любовью с темнокожей женщиной. В итоге актер отделался небольшим штрафом.
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Женский форум
Звёзды , Хлоя Кардашьян , Хью Грант , Дрю Бэрримор
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