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Собчак объяснила, зачем разделась на свадьбе 

Teleprogramma.pro + ещё 1 15 минут назад
Скандальная журналистка, телеведущая Ксения Собчак неожиданно проявила интерес к еще одной сфере деятельности — к танцам. «Невеста года» написала в Instagram пост про то, как двигаются пляшущие люди, и насколько важно за этим наблюдать.
«Всегда смотрите на то, как танцует человек. Сексом он будет заниматься примерно также, — рассуждает женщина. — Насколько он раскрепощен, насколько отдается в этот момент музыке, насколько не думает о том, как выглядит со стороны. Если ты в зажиме и вечном конфликте с самим собой, твой танец обязательно тебя выдаст».
Судя по недавним действиям телеведущей, она невероятно раскрепощена. На своей свадьбе с режиссером Константином Богомоловым светская львица не только исполнила трогательный танец новобрачных, но и подарила жениху горячий танец, больше похожий на стриптиз. Родители новоиспеченного мужа Собчак даже покинули праздничный зал, не выдержав подобной картины.
А по поводу конфликтов с собой, тут уж точно у Ксении все в порядке. Те, кто знает журналистку лично, отзываются о ней, как о женщине, которая всегда знает, чего хочет, и упорно идет к своей цели.
Согласны с рассуждениями Ксении?
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Женский форум8
Звёзды , Видео , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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