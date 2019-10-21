Укупник вскрыл неизвестные детали о бывшем Лолиты

Укупник раскрыл неизвестные детали о жизни пятого мужа Лолиты

66-летний Аркадий Укупник стал гостем программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят» на Первом канале. В студии ток-шоу заслуженный артист России прокомментировал известие о том, что нынешний супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов — подал на развод. По словам певца, он искренне сочувствует исполнительнице. Говоря о избраннике 55-летней артистки, Укупник рассказал о том, что еще до знакомства с Милявской Дмитрий состоял в серьезных отношениях с одной обеспеченной женщиной. На тот момент молодого человека абсолютно не смущала значительная разница в возрасте.

«Я на самом деле очень опечален и расстроен. Сбылись мои самые худшие опасения. Правда… только спустя девять лет. Еще до Лолиты Дмитрий находился в отношениях с одной возрастной обеспеченной женщиной… Узнав о романе Димы с Лолитой я подумал: "Ну надо же!" Со временем, конечно, все забылось. Лола, человек, который погружается в отношения. Прошел год, два, три, семь. Тогда казалось, что все действительно безоблачно. Однако, судя по всему, чудес не бывает. Лолита все-таки звезда и зарабатывала значительно больше», — подметил певец.

Сама Милявская утверждала, что созрела для создания семьи только к 50-ти годам. Все ее прошлые браки, по мнению артистки, были навязаны социумом. При этом исполнительница не стала скрывать: мужчинам с ней уживаться не просто из-за взрывного и непредсказуемого характера.