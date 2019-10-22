Россияне перестали верить в болезнь Заворотнюк

Россияне устали от слухов о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк и предположили, что все происходящее является пиар-кампанией, которая была заранее спланирована.

Здоровье Заворотнюк стало главной темой для обсуждений с лета этого года. Слухи о ее болезни появились, когда она перестала появляться на публике. Затем СМИ сообщили страшную новость, что актриса борется с раком. Родные, которые хранили долгое молчание, прокомментировали ситуацию несколько недель назад. Они признали, что Заворотнюк больна, но подробности заболевания раскрывать не стали.

Россияне же сейчас считают, что на самом деле актриса здорова. В соцсетях они пишут следующие комментарий: «Она вообще не болеет», «Надоели с этими сказками, человек жив, здоров, просто решил бабла срубить на пиаре», передает «Федеральное агентство новостей».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, семья Заворотнюк призывала массово помолиться за актрису. Речь шла о коллективной молитве, когда люди в одно время молятся о чем-то одном. Сила такой молитвы возрастает в несколько раз.