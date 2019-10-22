Стало известно, сколько стоит лечение Заворотнюк

Стало известно, сколько платят за лечение Заворотнюк

Лечение Анастасии Заворотнюк обходится ее родным в круглую сумму. Так, стало известно, что родственники звезды платят около ста тысяч рублей в сутки на ее пребывание, реабилитацию и лечение в престижном медицинском центре в деревне Жуковка на Рублевке.

СМИ выяснили, что только пребывание в палате класса люкс обходится пациентам в 32-40 тысяч рублей, а услуги и медицинские процедуры стоят от 5 до 50 тысяч.

Сейчас звезда проводит много времени в зале эрготерапии, потому как врачам очень важно не допустить атрофии мышц.

Напомним, ранее, как сообщал «Рамблер», выяснилось, что актриса проходит реабилитацию в Европейском медцентре на Рублевке. В этом медецинском учреждении восстанавливаются боьные после или между курсами химиотерапии.

В августе СМИ узнали о том, что Заворотнюк больна раком головного мозга.