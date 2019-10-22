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Стало известно, сколько платят за лечение Заворотнюк 

Рамблер 6 часов назад
Стало известно, сколько стоит лечение Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Лечение Анастасии Заворотнюк обходится ее родным в круглую сумму. Так, стало известно, что родственники звезды платят около ста тысяч рублей в сутки на ее пребывание, реабилитацию и лечение в престижном медицинском центре в деревне Жуковка на Рублевке.
СМИ выяснили, что только пребывание в палате класса люкс обходится пациентам в 32-40 тысяч рублей, а услуги и медицинские процедуры стоят от 5 до 50 тысяч.
Сейчас звезда проводит много времени в зале эрготерапии, потому как врачам очень важно не допустить атрофии мышц.
Напомним, ранее, как сообщал «Рамблер», выяснилось, что актриса проходит реабилитацию в Европейском медцентре на Рублевке. В этом медецинском учреждении восстанавливаются боьные после или между курсами химиотерапии.
В августе СМИ узнали о том, что Заворотнюк больна раком головного мозга.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Заворотнюк не оказывают паллиативную помощь.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк
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