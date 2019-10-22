«Приседает в простату»: Миро оценила спортивные подвиги Петросяна ради помощницы

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» оценила спортивные подвиги юмориста Евгения Петросяна . Недавно стало известно, что ради молодой возлюбленной тридцатилетней Татьяны Брухуновой сатирик трижды в неделю посещает спортивный зал.

Как она считает, ей не понятно, к чему стремится пожилой юморист. Скорее всего, как утверждает Миро, Петросян решил просто побольше помучить своим присутствием молодую любовницу, поэтому так упорно, как она выразилась, приседает в простату.

В то же время, как сказал блогер, на самом деле с Петросяна надо брать пример тридцатилетним мужчинам, которые сидят тюленями дома и наедают лишний вес. Она считает, что если человек больше похож на кусок моржа, то он не уважает прежде всего свою вторую половинку.