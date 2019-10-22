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«Приседает в простату»: Миро оценила спортивные подвиги Петросяна ради помощницы 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» оценила спортивные подвиги юмориста Евгения Петросяна. Недавно стало известно, что ради молодой возлюбленной тридцатилетней Татьяны Брухуновой сатирик трижды в неделю посещает спортивный зал.
Как она считает, ей не понятно, к чему стремится пожилой юморист. Скорее всего, как утверждает Миро, Петросян решил просто побольше помучить своим присутствием молодую любовницу, поэтому так упорно, как она выразилась, приседает в простату.
В то же время, как сказал блогер, на самом деле с Петросяна надо брать пример тридцатилетним мужчинам, которые сидят тюленями дома и наедают лишний вес. Она считает, что если человек больше похож на кусок моржа, то он не уважает прежде всего свою вторую половинку.
«Вот Петросян похудел. Выводит в театр жену. Возит её в путешествия чуть ли не каждый месяц. Денег даёт. Подарочки делает. Сам отрывается перед смертью? Да. Но и ей ведь хорошо рядом с ним!» — заключила Лена Миро.
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Женский форум4
Звёзды , Видео , Евгений Петросян , Лена Миро
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