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Звезды, которые содержат своих мужей 

Рамблер 1 час назад
Звезды, которые содержат своих мужей
Фото: @borodylia
В обществе принято считать, что добытчиком в семье должен быть мужчина. Благодаря популяризации феминизма большинство семей не стесняются того, что женщина содержит мужа. "Рамблер" собрал знаменитостей, чей гонорар в несколько раз больше, чем их супругов.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Бородина прославилась благодаря известному телешоу "Дом-2". Сейчас она не только телеведущая, но и блогер, а также автор книг и статей. Вся эта деятельность приносит большой доход, который позволяет обеспечивать всю семью. С Курбаном она познакомилась еще в 2012 году, а уже через три года они расписались. Мужчина занимается предпринимательской деятельностью, связанной с организацией перевозок, а также ведет свой блог. Это не приносит столько же средств, сколько деятельность его жены, но он старается не отставать. Так, он недавно выпустил собственную книгу и планирует продолжать свою деятельность в качестве автора. Омаров сам признается, что Бородина зарабатывает больше, и не стыдится этого.

Елка и Сергей Астахов

@elkasinger
Со своим будущим мужем певица Елка познакомилась еще в 1994 году. Он отдыхал на курорте, а она приехала на гастроли. Молодые люди понравились друг другу, а Астахов ухаживал за певицей так, что смог растопить ее сердце. Сначала она снимала квартиру для них, а потом они жили в подмосковном доме родителей мужчины. Некоторые СМИ утверждают, что Елка была единственной, кто приносил доход в семью Астаховых: сам Сергей не работал, доход его отца был нестабильным, а мать не работала из-за болезни. Вскоре певица смогла накопить на большой участок и выкупила его. Сейчас Сергей руководит стройкой нового жилья.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов

В 2005 году певица вышла за бизнесмена Михаила Земцова. Мужчина владел стоматологической клиникой в США. Когда встал вопрос о том, что всей семье надо переезжать в Америку, так как бизнес был на грани банкротства, Орбакайте отказалась. По некоторым данным, стоматологическую клинику пришлось продать, и теперь Земцов официальный домосед, а доход в семью приносит Орбакайте.
Видео дня. Можно ли ставить горячую кастрюлю в холодильник
Женский форум 
Теги:
Звёзды , Курбан Омаров , Елка , Кристина Орбакайте , Михаил Земцов , Ксения Бородина , Сергей Астахов
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