Почему Катю Лель критикуют за последние отношения

Катя Лель — известная российская певица, чьи пени не раз становились хитами. Она была популярна еще в "нулевых", но потом ее слава ушла. Девушка также известна скандалами, связанными с ее личной жизнью. "Рамблер" рассказывает, почему Катю Лель критикуют за ее последние отношения.

Сольную карьеру она начала еще в 1998 году. До середины 2000-х годов продюсером Кати Лель был Александр Волков , с которым у нее были длительные отношения. Он был старше нее на 24 года, а когда они только начали встречаться, он еще был женат и воспитывал детей.

Благодаря его покровительству она обучилась вокалу в Великобритании, выступала в лучших залах столицы, а тексты ей писали звезды. Лель не устраивало только то, что мужчина все еще состоит в браке, а она находится в другом статусе. Девушка долго просила развестись, но продюсер отказывался. Они решили расстаться в 2006 году, и тогда же начала падать популярность певицы. После разлада в паре произошел громкий судебный процесс, где они делили права на популярные песни звезды. Волков был влиятельным человеком в российском шоу-бизнесе, поэтому песни и клипы звезды перестали появляться на телеканалах и радиостанциях, а популярные знакомые в буквальном смысле закрывали перед ней двери. Волков погиб в 2008 году от онкологического заболевания.

@katyalelofficial