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Почему Катю Лель критикуют за последние отношения 

Рамблер 51 минуту назад
Почему Катю Лель критикуют за последние отношения
Фото: globallookpress.com
Катя Лель — известная российская певица, чьи пени не раз становились хитами. Она была популярна еще в "нулевых", но потом ее слава ушла. Девушка также известна скандалами, связанными с ее личной жизнью. "Рамблер" рассказывает, почему Катю Лель критикуют за ее последние отношения.
Сольную карьеру она начала еще в 1998 году. До середины 2000-х годов продюсером Кати Лель был Александр Волков, с которым у нее были длительные отношения. Он был старше нее на 24 года, а когда они только начали встречаться, он еще был женат и воспитывал детей.
Благодаря его покровительству она обучилась вокалу в Великобритании, выступала в лучших залах столицы, а тексты ей писали звезды. Лель не устраивало только то, что мужчина все еще состоит в браке, а она находится в другом статусе. Девушка долго просила развестись, но продюсер отказывался. Они решили расстаться в 2006 году, и тогда же начала падать популярность певицы. После разлада в паре произошел громкий судебный процесс, где они делили права на популярные песни звезды. Волков был влиятельным человеком в российском шоу-бизнесе, поэтому песни и клипы звезды перестали появляться на телеканалах и радиостанциях, а популярные знакомые в буквальном смысле закрывали перед ней двери. Волков погиб в 2008 году от онкологического заболевания.
@katyalelofficial
В то же время Катя Лель встретила свою новую любовь. Им оказался молодой бизнесмен Игорь Кузнецов. Еще через год у них появилась дочь. Певица продолжает заниматься карьерой, но иногда методы ее пиара выходят за рамки. Например, она утверждает, что ее похищали инопланетяне. Благодаря такой "раскрутке" в Сети ее часто критикуют: за неадекватность и слишком молодого мужа. Когда звезда делится фотографиями с ним, комментаторы пишут, что он похож на ее сына, чем на супруга.
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Женский форум 
Теги:
Звёзды , Александр Волков , Катя Лель , Игорь Кузнецов
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