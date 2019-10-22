Розенбаум рассказал, что заставит его сбрить усы

Российский музыкант Александр Розенбаум рассказал, при каких условиях сбреет усы.

Певец в гостях шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» заявил, что смог бы пойти на такой шаг «только в безумном состоянии».

Я не знаю, какую роль, в каком кино мне надо предложить, чтобы я сбрил усы. Ради какой-то серьёзной роли, серьёзной очень. Которая мне будет очень интересна, — сказал артист.

Как писал News.ru ранее, в сентябре Александр Розенбаум выписался из московской клиники после операции по удалению опухоли. Музыкант проходил лечение в Московском научно-исследовательском институте имени Герцена.