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Семья Заворотнюк сэкономила на погребении брата актрисы и его жены 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Семья Заворотнюк сэкономила на погребении родных
Фото: Teleprogramma.pro
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его жены Надежды Кузнецовой, которая скончалась в этом году. Дело в том, что на Анкудиновском кладбище, где они похоронены, ранее был погребен отец актрисы, член академии российского телевидения Юрий Заворотнюк. Он скончался в 2015 году.
Между тем по разрешению правительства Москвы бесплатно на кладбище могу похоронить, если есть прямое родство. В случае с семьей Заворотнюк это как раз тот самый случай.
Анкудиновское кладбище относится к закрытому типу. Участок здесь можно приобрести только через аукцион. Официальные стартовые цены на погосте стартуют от 652 тысяч рублей. Многое зависит от престижности участка. Урну с прахом можно похоронить за 26 тысяч рублей.
Добавим, что место на Анкудиновском кладбище семья выбрала неслучайно. Рядом в деревне Крекшино у них огромный особняк. Родным удобно ездить именно на это кладбище, навещая родственников, сообщает портал Dni.ru.
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Звёзды , Надежда Кузнецова , Анастасия Заворотнюк , Юрий Заворотнюк , Правительство Москвы , Дни.Ру
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