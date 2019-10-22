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Мать Тимати набила тату в честь новорожденного внука 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Симона Юнусова сделала себе татуировку в честь новорожденного сына Тимати Ратмира. Мальчик появился на свет 19 октября в столичной клинике «Лапино» и сразу стал главной наградой для семьи знаменитого рэпера. В ребенке не чают души не только его мама и отец, но и бабушка — Симона присутствовала на родах Насти Решетовой и решила увековечить память о внуке на собственном теле.
В личном микроблоге в Instagram Симона выложила видео с процессом создания памятных цифр. Татуировка с датой рождения Ратмира и Алисы появилась на левой руке женщины ближе к сгибу локтя. Вместе с мастерами Юнусова выбрала и стиль изображения — числа решено было набить латиницей без дополнительных украшений. Судя по безмятежному лицу самой бабушки, процесс создания рисунка не был особо болезненным — в конце она даже улыбнулась.
Однако, не все фолловеры Юнусовой оценили ее поступок. Некоторые заявили, что все же не стоит бросаться в такие крайности. «Интересно, а вы всех внуков набиваете?», — спросили они ее. Отметим, что младший сын Симоны — Артем всерьез обеспокоен поступком матери. Перед тем, как родительница набила татуировку — он спросил, хватит ли на ее теле места и под его будущих детей.
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