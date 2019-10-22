Ресторанная империя Ольги Бузовой рухнула

Казалось бы, совсем недавно Ольга Бузова с большим энтузиазмом представила поклонникам свой ресторан «BUZfood», а затем открылся и его «собрат». Только вот фанатам Бузовой еда от Ольги оказалась не по карману, в итоге, сама певица стала вспоминать о своем детище все реже и реже.

О том, что рестораны Ольги работают в убыток открыто заговорила Ксения Собчак , в рамках своей программы «Осторожно, Собчак!», где исполнительница была гостьей. Бузова тогда обиделась на Ксению, заявив, что не собирается бросать ресторанный бизнес, что, да, действительно, были проблемы, однако сейчас все уже налаживается. Ольга уверяла, что в скором времени «BUZfood» встанет на ноги.

Но чуда не произошло. Несмотря на то, что цены в ресторанах Ольги упали до очень демократичных, гостей это не привело. Сегодня оба заведения закрыты, по официальной информации, один ресторан готовится к переезду, другой перестал работать «по техническим причинам». Однако, если вспомнить о том, что на Ольгу уже подали в суд поставщики, становится ясно, рестораны мы больше не увидим.