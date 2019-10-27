«Мне было все равно, что поправилась на 40 кг»

Актриса стала мамой двенадцать лет назад.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов счастливы в браке более двадцати пяти лет, у пары подрастает сын Елисей. Долгожданного первенца актриса родила в возрасте 42 лет. По признанию звезды театра и кино, что даже набранные килограммы не повлияли на наслаждение периодом ожидания малыша. «Я летала как воздушный шарик, мне было все равно, что поправились на 40 килограммов, я чувствовала себя хорошо и удивительно, даже „завелась“», — рассказала Ольга в программе «Сегодня вечером».

Глядя на стройную Ольгу Дроздову сложно поверить, что в этом году ей исполнилось 54 года. По словам актрисы, она не собирается стареть, ведь у нее есть отличный стимул для продления молодости: «Помимо Галины Борисовны Волчек , молодого и красивого мужа, у меня появился стимул, чтобы рядом с сыном шла не бабушка, а женщина, похожая на маму».

Отметим, что 12-летний Елисей часто принимает участие в театральных постановках, а на минувших выходных мальчик принял присягу и стал кадетом. Знаменитая мама рассказывает, что Елисей растет очень смышленым и «он даже в чем-то старше ее».

Напомним, роман Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова начался в 1991 году на съемочной площадке фильма «Прогулка по эшафоту», в котором актеры играли влюбленных. В 1994 году пара узаконила отношения. Брак с коллегой стал для Ольги Дроздовой вторым. Первым супругом именитой актрисы был чемпион СССР по академич