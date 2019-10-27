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Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте 

ТК «Звезда» 1 час назад
Все произошло во время гастрольного тура по стране и певца пришлось срочно доставить в московский госпиталь.
Российский певец Стас Пьеха признался в долгой борьбе с зависимостью. По словам самого артиста, начиная с подросткового возраста он перепробовал все, что только мог. В жизни Пьехи были и алкоголь, с помощью которого он пытался заглушить нарастающую депрессию, и наркотики, и различные фармацевтические препараты, которые он употреблял по рецепту и без.
Однажды, такой образ жизни довел его до инфаркта и срочной госпитализации. Все произошло во время гастрольного тура по стране и жизнь певца в тот раз оказалась на волоске.
«У меня случился срыв, я начал употреблять алкоголь и кое-что еще и большое количество медицинской фармацевтики. У меня было два полных шкафа таблеток. Так я несколько месяцев прожил и попал в больницу с инфарктом, мне было тогда 34 года. Мне становилось в тот день все хуже, и это случилось на гастролях. Меня тогда удалось доставить в Москву живым»,
— признался артист в эфире телеканала НТВ.
После выписки из клиники, эстрадный певец, по его собственному признанию, осознал губительность своего образа жизни и взялся за собственное здоровье. Период реабилитации был крайне тяжелым, вспоминает Стас, который теперь, спустя длительное время, сам оказывает помощь людям, ведущим борьбу с зависимостью.
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Теги:
Звёзды , Видео , Стас Пьеха , НТВ
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