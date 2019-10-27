Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поклонники поздравили Ани Лорак с тайной свадьбой с 26-летним продюсером 

express-novosti.ru 2 часа назад
Поклонники поздравили Ани Лорак с тайной свадьбой
Фото: Express-novosti.ru
Известная певица Ани Лорак опубликовала в своём Инстаграм снимок, на котором предстала перед своими подписчиками в белом платье и с букетом полевых цветов в руках. И, как выяснило ИА «Экспресс-Новости», поклонники знаменитости усмотрели признаки тайной свадьбы.
Во-первых, её платье очень похоже на наряд невесты. Во-вторых, в последнее время Ани почти неразлучна с 26-летним украинским саунд-продюсером лейбла «Black Star» Егором Глебом. Ну и, в-третьих, уже очень она выглядит счастливой.
И ещё даже не найдя своим подозрениям никаких доказательств, фанаты принялись наперебой поздравлять певицу, относительно недавно пережившую предательство мужа и тяжёлый развод, с этим знаменательным событием.
«Снова эти прекрасные глазки засияли!»;
«Как будто свадебное фото»;
«Невеста прямо!»;
«Пусть этот вечер изменит вашу жизнь, Дива!»;
«Вам идёт любовь», — пишут комментаторы.
Инстаграм
Нашлись, правда, и те, кто пропустил вариант тайной свадьбы мимо ушей, обратив внимание на внешность самой певицы. И нашёл в ней изъяны.
«С первого взгляда на фото не поняла, что это Ани Лорак. Скорее всего с фотошопом перестарались»;
«Даже губ кусочка не хватает»;
«Смотрится, словно плохая карикатура»,
— комментируют хейтеры.
Видео дня. Можно ли ставить горячую кастрюлю в холодильник
express-novosti.ru: последние новости
Звезды шоу-бизнеса, которые взяли приемных детей и пожалели об этом Звезды шоу-бизнеса, которые взяли приемных детей и пожалели об этом Меган Маркл осудили за лицемерие: «Никому тебя не жаль» Меган Маркл осудили за лицемерие: «Никому тебя не жаль» Пять пар Голливуда, которых не пугает разница в возрасте Пять пар Голливуда, которых не пугает разница в возрасте
Женский форум 
Теги:
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я ее увидел, и у меня такой прям бум удар!»
«Я ее увидел, и у меня такой прям бум удар!»6
Привычки, которые говорят о низкой самооценке
Привычки, которые говорят о низкой самооценке3
«Родители избавились от меня из-за брата»
«Родители избавились от меня из-за брата»3
Почему Катю Лель критикуют за последние отношения
Почему Катю Лель критикуют за последние отношения
Как женщина может влиять на достаток мужчины
Как женщина может влиять на достаток мужчины19
Видео
Мастер-класс по ремонту бытовой техники от ребенка
00:07
Мастер-класс по ремонту бытовой техники от ребенка
Дети
Привычки, которые говорят о низкой самооценке
08:15
Привычки, которые говорят о низкой самооценке
Психология
Секс-шоп отдыхает: Семенович оделась медсестрой
00:58
Секс-шоп отдыхает: Семенович оделась медсестрой
Звёзды
Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте
00:59
Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте
Звёзды Другое
Звезды, которые взяли приемных детей и пожалели
04:12
Звезды, которые взяли приемных детей и пожалели
Звёзды
Как женщина может влиять на достаток мужчины
00:54
Как женщина может влиять на достаток мужчины
Психология
Анастасия Заворотнюк: «Хорошо, что рядом Петя…»
05:18
Анастасия Заворотнюк: «Хорошо, что рядом Петя…»
Звёзды
История самого красивого преступника мира
02:38
История самого красивого преступника мира
Красота
Как правильно выбирать молотый кофе
05:02
Как правильно выбирать молотый кофе
Еда
Звезды, влипшие в скандальные истории
04:57
Звезды, влипшие в скандальные истории
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь