Поклонники поздравили Ани Лорак с тайной свадьбой с 26-летним продюсером

Известная певица Ани Лорак опубликовала в своём Инстаграм снимок, на котором предстала перед своими подписчиками в белом платье и с букетом полевых цветов в руках. И, как выяснило ИА «Экспресс-Новости», поклонники знаменитости усмотрели признаки тайной свадьбы.

Во-первых, её платье очень похоже на наряд невесты. Во-вторых, в последнее время Ани почти неразлучна с 26-летним украинским саунд-продюсером лейбла «Black Star» Егором Глебом. Ну и, в-третьих, уже очень она выглядит счастливой.

И ещё даже не найдя своим подозрениям никаких доказательств, фанаты принялись наперебой поздравлять певицу, относительно недавно пережившую предательство мужа и тяжёлый развод, с этим знаменательным событием.

«Снова эти прекрасные глазки засияли!»;

«Как будто свадебное фото»;

«Невеста прямо!»;

«Пусть этот вечер изменит вашу жизнь, Дива!»;

«Вам идёт любовь», — пишут комментаторы.

Инстаграм

Нашлись, правда, и те, кто пропустил вариант тайной свадьбы мимо ушей, обратив внимание на внешность самой певицы. И нашёл в ней изъяны.

«С первого взгляда на фото не поняла, что это Ани Лорак. Скорее всего с фотошопом перестарались»;

«Даже губ кусочка не хватает»;

«Смотрится, словно плохая карикатура»,

— комментируют хейтеры.